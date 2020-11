Fredag ble det meldt om 18 nye smittetilfeller i Kongsberg. Alle de smittede har tilknytning til Kongsberg norsksenter.

– Dette er et tall som er langt høyere enn vi er komfortable med, men med tanke på at alle stammer fra samme smittekilde, har vi god oversikt over situasjonen, sier ordfører Kari Anne Sand (Sp) til Laagendalsposten.

Hun opplyser at smittetallet forventes å øke ettersom flere personer tilknyttet senteret ikke har fått svar på testene sine ennå.

Totalt er 29 personer fra Kongsberg norsksenter bekreftet smittet. Det første smittetilfellet ble registrert forrige helg.

(©NTB)

