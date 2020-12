Koronavennlig pepperkakeby åpnet i Bergen

Selv ikke Pepperkakebyen i Bergen slapp unna koronaviruset, men kunne omsider åpne dørene for publikum tirsdag.

Det har vært mange pepperkakebakere som har bakt pepperkakekaker i Bergen de siste ukene. Koronasituasjonen i Bergen førte til at den planlagte åpningen i midten av november ble utsatt, men tirsdag kunne omsider Pepperkakebyen mellom de sju fjell åpne dørene.

Trolig gikk det med mer enn en kilo margarin for at over 100 seigmenn skulle få følge pepperkakeoppgjøret på pepperkakeutgaven av Brann Stadion.

Og det ble nok brukt mer enn åtte eggeplommer da pepperkakeutgaven av Johanneskirken reiste seg i all sin prakt, sammen med rundt 2.000 andre pepperkakebygninger.

Hver jul siden 1991 har Pepperkakebyen blitt bygget i sentrum av Bergen, men i år så det nesten ut som pepperkakedrømmen skulle gå i tusen knas. På grunn av koronarestriksjonene i byen fikk arrangørene først fredag beskjed om at de kunne åpne tirsdag.

Og det er en Pepperkakeby med smittevern i fokus som åpnet. Billetter får man kun kjøpt på nett, og det selges kun et begrenset antall billetter til de ulike tidene. Inne er det god plass til de besøkende.

Om de spiselige utgavene av Bryggen og Torgallmenningen også inneholder en kilo pepper, vites ikke.

