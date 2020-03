Koronaviruset: Statens legemiddelverk forventer å gå tom for enkelte medisiner

Statens legemiddelverk mener man må forvente å gå tom for medisiner i perioder. De har mottatt bekymringsmeldinger fra flere leverandører.

Over flere år har mangel på legemidler vært et problem i Norge, og med spredningen av koronaviruset på toppen får Norge ytterligere problemer, skriver TV 2.

Men enn så lenge er Norge godt forberedt, sier direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk.

– Jeg føler at vi har forberedt oss. Vi har tett kontakt med industrien, grossistene og apotekene. Det er viktig at alle i næringen melder fra så tidlig som mulig om de ser at det kan bli mangler, så vi har best mulig tid til å finne løsninger om det blir alvorlige mangler, sier Hågå til TV 2.

Legemiddelverket rasjonerer nå medisiner. På hvit resept kan man kun hente medisiner for tre måneder av gangen. Reseptfrie legemidler som paracet kan hver kunde kun kjøpe én pakke av.

Et tidlig anslag tilsa at man etter fire til åtte måneder med utbrudd i Norge ville få mangel på medisiner, men i dag sier Hågå at slike tidsanslag er svært vanskelige å forholde seg til.

