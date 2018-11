Kortbruken økte i oktober

Det ble utført 162,2 millioner kortkjøp her i landet i oktober i år. Det tilsvarer en vekst på nesten 4,8 prosent sammenlignet med oktober i fjor.

Det kommer fram i nye tall fra Nets og BankAxept. Ifølge tallene er oktober den måneden til nå i år med størst vekst i omsetning med betalingskort. Det ble benyttet betalingskort til handel av varer og tjenester for nesten 53 milliarder kroner.

Bankkort med BankAxept ble i oktober benyttet 137,8 millioner ganger, og det ble handlet med BankAxept for mer enn 42,2 milliarder kroner.

I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.

Det er også god vekst for kontaktløse betalinger. I løpet av oktober ble det tæppet nesten 5,3 millioner ganger med BankAxept-kort, en økning på 22,1 prosent sammenlignet med september.

– Når kundene tæpper kortet går betalingen raskere, noe som er effektivt for både kunde og butikk, sier Vegar Heir, kommersiell leder for Vipps AS, som BankAxept nå er en del av.

