Det er full fyr i en bygning på Rud i Bærum. To personer er gjort rede for, men politiet utelukker ikke at flere kan ha vært i bygningen.

Politiet og brannvesenet meldte om brannen rett før klokka halv to natt til fredag. Det er et trehus som brenner. – Det er registrert to beboere på adressen, og vi har gjort rede for to, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB. – Vi jobber mot at det kan ha befunnet seg flere på adressen. Det kan ikke utelukkes, legger han til. (©NTB) Reklame Her er årets beste påskeegg Brann

Ulykker Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her