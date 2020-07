Kraftig brann i bilverksted i Bærum

Det brenner kraftig i et bilverksted på Rudsletta nær E16 i Sandvika i Bærum. Det er mye røyk i området, men det skal ikke vare fare for spredning.

– Det brenner kraftig. Mye sort røyk i området, skriver politiet på Twitter klokken 6.13.

110-sentralen i Oslo bekrefter overfor NTB at det brenner kraftig i et industribygg og at jobbes med å få oversikt. Det er mange brannbiler på vei til stedet.

Det skal per nå ikke være fare for spredning til andre bygg.

– Det brenner fremdeles kraftig. Brannvesenet har søkt i bygget etter folk, men det er ikke gjort funn, opplyser operasjonsleder Line Skott i politiet i Oslo til NTB.

