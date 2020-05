Kraftig brann i næringsbygg i Arendal

Tre bolighus er evakuert etter at det like etter midnatt begynte å brenne i et næringsbygg i Handverktunet i Arendal.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Brannen ble meldt klokken 00.13, og politiet fikk meldinger om flere eksplosjoner fra brannen. Næringsbygget er overtent og det er ikke kontroll på brannen. – Brannen har tatt seg kraftig opp. Tre hus i et tilstøtende boligområde evakueres da det faller mye gnister ned i området, melder politiet i Agder. Det er ikke meldt om skadde. (©NTB)

Reklame Det menn som har alt fortsatt trenger