Kraftig børsfall for Equinor

Hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned 2,21 prosent til 869,11 poeng torsdag. Equinor falt hele 5,41 prosent.

Børsene faller over store deler av verden torsdag i kjølvannet av handelskrigen mellom Kina og USA og politisk kaos i Storbritannia.

Blant de mest omsatte selskapene på Oslo Børs falt Aker BP hele 7,36 prosent.

Prisen på nordsjøolje falt med over 4 prosent torsdag. Et fat omsettes torsdag ettermiddag for 67,98 dollar.

Flere lakseselskaper går opp, blant annet steg kursen til Mowi 2,05 prosent og SalMar gikk opp med 5,79 prosent.

