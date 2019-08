Kraftig lyn og torden skaper togkaos på Østlandet

Kraftig lyn og torden over Oslo torsdag morgen skapte problemer for togtrafikken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Natt til torsdag er det registrert over 18.000 lyn over Østlandet. Uværet har skapt betydelig trøbbel for togtrafikken.

I morgentimene torsdag var tett mellom lynglimtene. Opp mot 4.000 tusen lyn i timen ble registret ifølge Meteorologisk institutts side over målte lyn. – Det er fortsatt mye torden og regn igjen, og det ser ikke ut som det svekker seg mye på veien nordøstover, skriver meteorologene på Twitter. Uværet rammet også på andre måter. En rekke tog er innstilt torsdag morgen. Flytoget melder på sine nettsider at samtlige tog de neste timene er innstilte. Også Vy er rammet. Bane Nor melder at det er forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen på grunn av signal- og strømproblemer. Gardermobanen mellom Eidsvoll og Lillestrøm er stengt. Dette rammer flere tog, blant annet regiontoget mellom Oslo og Trondheim. Det går heller ikke tog mellom Jessheim og Dal. Politiet i Oslo meldte om et lynnedslag på Bryn i Oslo som trolig traff en trafo inne på området til Bane Nor. – Dette påvirker ikke strømnettet eller annen infrastruktur, og Bane Nor følger opp dette selv. Nødetatene avslutter videre søk og arbeid på stedet, melder politiet. (©NTB)