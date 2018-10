Kraftig nedgang på Oslo Børs

Betydelig fall for selskaper som Yara og PGS gjorde sitt til en dårlig dag på Oslo Børs. Hovedindeksen falt 1,4 prosent til 890,53 poeng.

Bare én av de ti mest omsatte aksjene kunne skilte med oppgang. Det var Telenor, som hadde en oppgang på 1,4 prosent.

Verst sto det til med seismikkselskapet Petroleum Geo-Services (PGS), som torsdag la fram et resultat for tredje kvartal på minus 35,4 millioner dollar. Det var ifølge Hegnar.no langt bedre enn i fjor, men under hva analytikerne ventet seg. Markedet svarte med å sende aksjen ned hele 12,8 prosent. Det siste året har den imidlertid hatt en oppgang på over 70 prosent.

Yara International var med en nedgang på 5,4 prosent også blant de store taperne. Gjødselgiganten la torsdag fram et resultat på 82 millioner dollar, noe som var betydelig lavere enn analytikernes forventninger.

Equinor, som vanligvis er aksjen det handles mest med, lå som nummer to på omsetningslista og hadde et fall på 1,9 prosent. Nedover gikk det også for Marine Harvest (-0,1), DNB (-1,1), Norsk Hydro (-2,8), Aker BP (-1,9), Orkla (-2,0) og Lerøy Seafood Group (-1,0).

Ved de toneangivende børsene i Europa lå utviklingen mer rundt nullpunktet. I Frankfurt falt DAX 30-indeksen 0,2 prosent, mens både FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris steg 0,1 prosent.

Prisen på nordsjøolje var torsdag ettermiddag falt 0,9 prosent fra nattens nivå, og den ble omsatt for 79,55 dollar fatet.

