Kraftig regn på Vestlandet – grillforbud oppheves

Det regner godt på Vestlandet – og mer skal det bli!

I Rogaland er det nå så vått at brannvesenet opphever totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs.

Meteorologene har sendt ut et obs-varsel som gjelder sør for Stad på Vestlandet. Tirsdag formiddag begynte uværet å bygge seg opp med nedbør og torden, særlig ute på havet.

– Det vil ta seg opp utover dagen, og særlig i ettermiddag og tidlig på kvelden. Det er ventet opp mot 40–60 millimeter nedbør på seks timer, sier vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det våte været har ført til at brannvesenet kan senke skuldrene litt.

– På bakgrunn av meteorologenes meldinger om store nedbørsmengder i løpet av dagen har brann- og redningssjefen vedtatt å oppheve totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs. Vi minner om det generelle bålforbudet som gjelder i hele Norge i perioden 15. april – 15. september, skriver Rogaland brann og redning på Twitter. Alarmsentralen har ansvar for 110-nødmeldetjenesten til 19 kommuner i Rogaland, i tillegg til Sirdal kommune i Vest-Agder.

Fortsatt fare på Østlandet

Også øst i landet har det kommet en del nedbør den siste tiden, men fortsatt regnes skogbrannfaren som stor.

– Østafjells er det fortsatt lokalt stor skogbrannfare. Det har kommet en del regn, men det er snakk om bygenedbør som har vært veldig lokal. Vi har fått tilbakemeldinger om at det enkelte steder nesten ikke har kommet nedbør. For at skogbrannfaren skal bli redusert betraktelig trenger man en periode med nedbør over tid, sier Nordhagen hos Meteorologisk institutt.

Forbud flere steder:

Blant annet er det i de aller fleste kommuner i Oppland og Hedmark, som hører inn under Brann Innlandet, fremdeles totalforbud. Det skriver de på Twitter søndag.

Selv om vi siste døgn har fått nedbør så vil vi minne om at forbudet mot all bruk av ild er fortsatt gjeldene i hele Innlandet — Brann Innlandet (@110Innlandet) 29. juli 2018

Også Østre Agder Brannvesen er blant de som fortsatt har totalforbud, ifølge deres nettsider. Det samme gjelder i Asker og Bærum.

Oslo er en av kommunene der det er lov å grille i bynære parker, men totalforbudet gjelder ellers, forteller Morten Bergh i Oslo- Brann og redningsetat. Her gjelder altså totalforbudet både på strender og i skog- og mark.

Også i Drammensregionen Brannvesen er det totalforbud i skog- og utmark, opplyser pressekontakt Tina Brock.

Hos meteorologisk Institutt meldes det om stor og meget stor skogbrannfare i store deler av Øst- og Sørlandet. Du kan se Skogbrannindeksen her.

