Kraftig resultatøkning for Jotun

Malingsprodusenten Jotun hadde et driftsresultat på 1,75 milliarder kroner i årets åtte første måneder, en økning på 52 prosent fra samme periode i fjor.

Resultatet før skatt har tilsvarende økt med 58 prosent, til 1,56 milliarder kroner i årets to første tertialer. Driftsinntektene har gått opp 8 prosent og endte på 12,86 milliarder kroner, opplyser selskapet.

– I segmentet for industrimaling er det god fart, med særlig høy aktivitet i Kina. Samtidig har salget av skipsmaling til nybygg ved verftene i Sør-Korea mer enn doblet seg sammenlignet med i fjor. Dette er viktige markeder for oss, og vi forventer at den positive utviklingen fortsetter i månedene fremover, sier konsernsjef Morten Fon.

For å kompensere for høyere råvarepriser har Jotun tidligere økt salgsprisene.

