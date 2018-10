Det brenner i en konteiner med dekk på Furuset i Oslo søndag kveld. Folk bes holde seg inne og lukke vinduene på grunn av kraftig røyk.

Politiet fikk melding om brannen i Søren Bulls vei like etter klokken 23 søndag.

– Det brenner fortsatt godt i konteineren, som står utenfor Dekkmann. Det er mye svart og giftig røyk, og derfor ber vi folk i området om å holde seg inne og lukke vinduene, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB. Foreløpig er det ikke aktuelt å evakuere noen.

Stokkli sier det er en viss fare for spredning til næringsbygget der bedriften holder til, men at brannvesenet jobber for fullt på stedet. Det skal ikke være folk i bygget.

Det er for tidlig å si noe om hvordan brannen startet, men Stokkli sier det er noe de vil prøve å finne ut av.

