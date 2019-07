Kraftig tilbakegang for Røkkes Aker

Verdien på Aker-selskapene falt med 20 prosent i årets andre kvartal – fra 56,2 til 44,8 milliarder kroner.

Mens nettoverdiene i industrikonsernet Aker ASA økte med 34,7 prosent i forrige kvartal, opplever selskapet nå en kraftig tilbakegang.

I andre kvartal falt nettoverdien av konsernets investeringer med 11,4 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Aker-konsernet har store eierandeler i Aker BP, Ocean Yield, Aker Solutions, Kværner, Cognito, Aker BioMarine og Akastor. Men det er hovedsakelig eierandelene i Aker BP som har bidratt til Røkke-konsernets totale tilbakegang.

Ifølge DN er det aksjefallet på nær 19 prosent i Aker BP som har bidratt mest til verdifallet i Aker-porteføljen. Grunnet lavere produksjon og høyere kostnader hadde selskapet en negativ effekt på totalt 8,3 millioner kroner fra første til andre kvartal.

I kvartalsrapporten fremhever konsernsjef Øyvind Eriksen at de ser lyst på fremtiden for Aker BP blant annet fordi gigantfeltet Johan Sverderup er i rute. Det er ventet at feltet er produksjonsklart i fjerde kvartal i år.

Også oljefeltet Valhall Flank Vest der Aker BP, Kværner, Aker Solutions og ABB har gått sammen i en felles organisasjon, har gitt selskapet bedre kostnadskontroll.

– Det er gledelig å se at Johan Sverdrup og Valhall Flank Vest utvikler seg i henhold til planen slik at begge vil kobles på strøm senere i år. Dette er nye og viktige skritt på veien for produksjonsvekst, skriver Eriksen i rapporten.

