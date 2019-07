Kraftig vekst i elsykkelsalget

Elsykler er i vinden som aldri før. Sportsbransjen har anslått at de vil selge 50-60.000 elsykler, men må trolig justere opp det tallet.

I oppkjøringen til sommeren har salget økt med 20 prosent, sammenlignet med i fjor, sier direktør Trond E. Hansen i Norsk Sportsbransjeforening til Finansavisen. Han sier signalet fra hele bransjen er en voldsom vekst i salget.

– Markedet for elsykler boomer. Vi trodde vi ville selge 50–60.000 elsykler i år, men nå ser vi at dette tallet nok vil justeres opp kraftig, sier Hansen, som ser for seg salgsrekord denne sommeren.

Bjarne Liseth, som er sykkelsjef i Sport 1-kjeden, kan fortelle om en økning på 36 prosent i elsykkelsalget i år, og han tror oppturen vil fortsette.

– Vi ser blant annet at de som kjøper elsykler blir yngre, samt at flere par kjøper sykler sammen. Dette er en artig utvikling for bransjen og gir gode prognoser for vekst.

Hansen sier salget øker for alle typer elsykler. Som forklaring trekker han fram faktorer som økt helse- og miljøfokus og bedre sykkelveier.

– I tillegg til at bompenger er dyrt og sykling er gratis.

(©NTB)