Kraftige reaksjoner på Solbergs jobbadvarsel: - Grenseløst frekt

Regninga for skattekutt sendes til arbeidsfolk. Slik reagerer både Ap og LO på statsminister Erna Solbergs (H) trussel om å øke arbeidsuka til 43 timer.

Tirsdag advarte Solberg om at flere må i jobb – ellers må arbeidsuka økes kraftig for å opprettholde velferden.

– Alternativet er å kutte i velferdsordninger og offentlige budsjetter. Så lenge arbeid er kjernen i velferden og finansieringen i vårt samfunn, blir arbeidstid viktig i framtiden, sa Solberg på en pressekonferanse i Arendal.

– Frekt

Grenseløst frekt, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Han er sjokkert over utspillet.

– Først gir de gaver til de aller, aller rikeste gjennom store skattekutt. Så forteller de vanlige folk at de må jobbe mer og få dårligere velferdsytelser. Det er så frekt at jeg nesten ikke trodde det var sant, sier LO-sjefen til ABC Nyheter.

Det samme mener Arild Grande, som leder Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg.

– Nå har regjeringen pøst ut 25 milliarder kroner til de rikeste i skattekutt. Så sier man at man nå skal sende hele denne regningen til norske arbeidsfolk, sier Grande til Fri Fagbevegelse.

Han mener regjeringen har sviktet i arbeidet med å få flere til å jobbe lenger og stå i jobb, og til å rydde opp i det norske arbeidslivet.

– Hadde regjeringen gjort jobben sin hadde det ikke vært noe problem å finansiere velferdsordningene våre, sier han.

Statsminister Erna Solberg advarer mot betydelige kutt i velferdstilbudet hvis ikke flere kommer seg i ut i jobb. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nei til sekstimersdagen

På pressekonferansen understreket Solberg at regjeringens viktigste jobb er å få flere i arbeid. Hvis ikke må normalarbeidstiden øke fra 37,5 timer til 43 timer i uka hvis sysselsettingsandelen holdes på dagens nivå, sa statsministeren.

Framtidsscenarioet er velkjent: En kraftig økning i antall eldre og pensjonister, lavere bidrag fra olje- og gassnæringen og svakere vekst i oljefondet vil sette velferdssamfunnet på betydelige prøvelser. Det borger derfor for kutt i velferden og offentlige tilbud, hvis vi ikke klarer å øke bidragene til økonomien fra arbeidslivet.

Selv om Solberg understreker at det ikke er regjeringens politikk å utvide normalarbeidsuka, advarer hun samtidig mot det motsatte. Sekstimersdagen er oppskriften på nedbygging av velferden, mener Solberg.

SV, MDG og Rødt har alle gått inn for sekstimersdagen, mens LO har vedtatt krav om innføring av ulike former for arbeidstidsforkortelser, blant annet sekstimersdag. Også Ap har begynt å snuse på sekstimersdagen som et seriøst politisk alternativ, om enn i begrenset omfang.

Fleksible ordninger

Solberg vil heller ha på plass tiltak for å inkludere flere grupper i arbeidslivet, som mer heltid blant kvinner, flere innvandrere i jobb og ordninger for å ta i bruk folks restarbeidsevne.

For den siste gruppen ønsker Solberg ordninger der det offentlige bistår bedrifter som gir jobb til folk som ikke kan arbeide 100 prosent.

– Vi har snakket om restarbeidsevne i 20 år. Næringslivet kan ikke gjøre dette alene. Vi må ha fleksible løsninger, hvor det offentlige bidrar, mener Solberg.

