Kragerø-ranssiktede menn fremstilles for varetekt

De to mennene som er siktet for ranet i Kragerø søndag, fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Telemark tingrett i Skien tirsdag. Her fra pågripelsen på E18 søndag kveld. Foto: Kristoffer Isaksen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

– Mannen i 20-årene vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker, mens mannen i 30-årene begjæres fengslet i to uker, sier politistasjonssjef Øystein Skottmyr ved Kragerø politistasjon til NTB tirsdag formiddag. Grunnlaget for begjæringen for den yngste er bevisforspillelse og gjentakelsesfare, mens grunnlaget for den eldste bare er bevisforspillelse. Begge menn ble avhørt mandag. Ingen av dem erkjenner straffskyld. De to er fra Grenlands-området og er ifølge NRK begge kjenninger av politiet. Den ene er tidligere dømt flere ganger for ran, vold og våpenbesittelse og narkotika. Grovt ran Skottmyr sier at siktelsen mandag kveld lød på grovt ran med mulighet for utvidelse. Politiadvokat Tine Henriksen i Sørøst politidistrikt er påtaleansvarlig i saken. – Vi utelukker ikke flere pågripelser og kommer ikke til å si noe om gjenstandene vi har funnet i påvente av rettsmøtet, opplyser han. Etter en biljakt langs E18 ble fluktbilen med de to siktede stanset ved avkjørselen til Valle, og de ble pågrepet. Kvinnen de tok med seg i bilen fra ransstedet, kom fysisk uskadd fra det. – Det ble en dramatisk pågripelse med bevæpnet politi. En av de pågrepne ble bitt av en politihund. De to skal ha kastet en del gjenstander ut av vinduet langs E18, har Skottmyr forklart. Politistasjonssjefen sier at etterforskningen fortsetter, både på åsteder og med avhør. Overfalt hjemme Kvinnen ble overfalt i sitt eget hjem i Kragerø. Kort tid etter forlot mennene og kvinnen boligen, og kjørte av gårde i en svart Mitsubishi Outlander. – Vi fikk melding om dette klokken 18.15. Kvinnen rakk å varsle en nabo, som igjen fikk varslet oss, sa Skottmyr til NTB søndag kveld. Det skal ha blitt truet med kniv og pistol under ranet, skrev Varden mandag ettermiddag, basert på opplysninger fra et vitne. (©NTB)

