Krass Frp-leder: – Kompensasjonsordningen har ikke vært tilstrekkelig

Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen må være tydeligere på tiltak som man vet vil begrense importsmitten til Norge.

Jensen mener det er bra at regjeringen er tydelig i sitt budskap for å begrense smittespredningen, men synes det er rart at de ikke har vært enda tydeligere på tiltak som man vet vil være med på å begrense importsmitten til Norge.

Fra Stortingets talerstol sa hun blant annet at hun var bekymret for arbeidsplassene i landet som følge av situasjonen.

– Regjeringens kompensasjonsordning har ikke vært tilstrekkelig, og regjeringen har vært bakpå hele veien siden mars. Nå har man hatt god tid til å forberede seg til disse tingene, sa Frp-lederen.

– Jeg tror mange opplever at tiltakene ikke treffer dem som er berørt, og at man av den grunn risikerer at bedrifter går over ende, og at folk mister jobbene sine unødvendig.

Hun la til at hun forventer at tiltakspakkene regjeringen har varslet, har tatt inn over seg de utfordringene som mange næringer og bedrifter nå har – og at Frp vil følge med på hvordan regjeringen håndterer situasjonen framover.

– Vær trygg, Fremskrittspartiet, og sikkert resten av Stortinget, er rede til å forsterke de tiltakene regjeringen kommer med, hvis de ikke viser seg å være tilstrekkelig.

