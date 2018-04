Krekar-advokat: - Dersom Frp vil få Krekar ut av landet er de én telefon unna

- Hvis alle komponenter kommer på plass er Krekar villig til å forlate Norge, sier advokat Brynjar Meling. Regjeringen er taus.

GARDERMOEN (Nettavisen): Fremskrittspartiet (Frp) er i full gang med sitt landsmøte. Lørdag er det akkurat én måned til terrorrettssaken mot Krekar skal opp i retten.

Den er berammet 28. mai. Najmuddin Faraj Ahmad, som Krekar egentlig heter, har hele tiden nektet straffskyld.

Brynjar Meling er Krekars faste forsvarer.

Skiftende regjeringer har forsøkt å få ham ut av Norge, uten hell. Under valgkampen til stortingsvalget i 2013 var Krekar-utsending en av Frps viktigste kampsaker.

Etter fire og et halvt år i regjering er han fortsatt i Norge, med det har også retorikken stilnet. Men ambisjonen er den samme.

- Dersom Frp vil få Krekar ut av landet er de én telefon unna. Hvis regjeringen tar kontakt er det muligheter for at vi kan få til en løsning, sier Krekars faste advokat Brynjar Meling til Nettavisen.

Rot førte til utleveringsstopp

- Hvordan skal dette skje i praksis?

- Det er mange komponenter som må på plass. Det er en forutsetning at dette går i orden for at han skal forlate landet.

- Hva er det som må komme på plass?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere. Men en avtale må ha kommet i stand i løpet av en måned, sier Meling til Nettavisen, med åpenbar referanse til terrorsaken i Italia.

Justisminister Tor Mikkel Wara er foreløpig taus.

Dersom Krekar skulle bli dømt for terror vil en frivillig utsendelse fra Norge ikke gå i stand.

- En dom i Italia vil umuliggjøre for Frp å få ham ut av landet. De må komme på banen før det kommer en dom derfra.

Meling ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer og fremholder at dialog må skje med myndighetene og ikke media.

Ved en terrordom i Italia er det sannsynlig at italienske myndigheter på nytt vil begjære Krekar utlevert fra Norge. Norske domstoler har tidligere slått fast at Norge kunne utlevere Krekar til Italia i forbindelse med terrorsaken.

Men på grunn av byråkratisk rot i Italia falt det juridiske grunnlaget for å sende ham ut. Krekar går dermed fritt i Oslos gater.

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug er taus om Krekar-saken.

Nettavisen har forelagt Krekar-utspillet direkte til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Han har foreløpig nektet å kommentere saken.



- 10.000 kriminelle sendt ut

Under et innlegg Wara holdt på åpningsdagen av Frp-landsmøtet skrøt han av at regjeringen hadde sendt ut over 10.000 kriminelle innvandrere i regjeringsperioden, noe som ble mottatt med stor jubel og applaus.

Krekar-saken ble ikke nevnt.

Frp har hatt justisministerposten siden de trådte inn i regjeringskontorene høsten 2013. Tidligere personer på post, Anders Anundsen, Per-Willy Amundsen eller Sylvi Listhaug ønsker heller ikke å kommentere saken.

I et stort intervju med Nettavisen i januar lovet daværende justisminister Amundsen å få Krekar ut dersom han skulle bli dømt for terror i Italia.

Per Sandberg var settestatsråd (en som midlertidig har ansvaret) i to uker, etter at Listhaug ble tvunget til å gå av som statsråd. Han har ikke besvart henvendelser i denne saken.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen er taus om Krekar-saken.

- Ambisjon å få Krekar ut

I mars uttalte Meling også til Nettavisen at en Krekar-løsning bare var én telefon unna.

- Sandberg vet at dersom han har ambisjoner om å løse Krekar-saken og få ham ut av Norge, så kan han bare ringe meg. Så finer vi en løsning på det. Det har samtlige av hans forgjengere, i etterkant av Knut Storberget (Ap), vært klar over. Det er kun snakk om vilje og evne til å løse saken.

- Vår ambisjon er fortsatt at Krekar skal sendes ut av Norge, sa Sandberg til Nettavisen i mars.

Tidligere justisminister Anders Anundsen er taus om Krekar-saken.

Han har i et tidligere intervju med Nettavisen kalt Krekar-saken for «en farse og parodi».

Meling har hele tiden ment at spillet om Krekar har vært politisk motivert. Høsten 2016 ble det avslørt at daværende statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen (Frp) hadde hatt hemmelige Krekar-møter med italienske myndigheter i 2014.

Italiensk antiterrorpoliti startet etterforskning av Krekar, og det de mener skal være et terrornettverk, i 2011.

Én av de medtiltalte i Krekar-saken er den norske statsborgeren Makwan Karim-Mohammed. I tillegg er en annen mann, som er irakisk statsborger og bosatt på Østlandet, tiltalt i saken. Disse nekter også straffskyld.

Verken Krekar, Karim-Mohammed eller den irakiske statsborgeren bosatt i Norge, kommer til å møte opp i rettssaken i Italia.

Da får de en såkalt in absentia-dom (fraværsdom) som gjør at de likevel kan bli dømt for terror. Italia har fått mye kritikk for fraværsdommene internasjonalt.

- Klart for å brenne det norske flagget

I straffesaksdokumentene fra Italia som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at Krekar blant annet skal ha vært med på å planlegge angrep mot norske politikere.

Italienske myndigheter mener også at Krekar og hans angivelige terrornettverk skal ha planlagt et angrep for å få ham ut av Kongsvinger fengsel, hvor han allerede satt varetektsfengslet, i påvente av en ankesak etter å ha fått en dom for trusler i Oslo tingrett høsten 2015.

Per Sandberg hadde midlertidig ansvar for justisdepartementet i to uker etter at Sylvi Listhaug ble tvunget til å gå. Han er taus om Krekar-saken.

I mars 2013 skal Krekar ha gitt klarsignal til sitt påståtte terrornettverk for brenning av det norske flagget, ifølge italienske myndigheter.

Det neste skrittet skulle være å «brenne den norske grunnloven. Og som tredje skritt kommer vi til Stortinget og setter fyr på det».

Krekar er kurder fra Nord-Irak og har tidligere vært leder for opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak fra 2001 - 2002. Gruppen anses som en terrororganisasjon av amerikanske myndigheter.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991, men ble vedtatt utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003.

Høyesterett opprettholdt utvisningsvedtaket i november 2007.

Ifølge Store norske leksikon ble Krekar i 2006 ført opp på en liste, utarbeidet av FNs sanksjonskomité, over personer som har tilknytning til terrornettverket al-Qaida.

