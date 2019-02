Krekar reiser ikke til rettssak i Italia

Mandag starter rettssaken mot mulla Krekar i den italienske byen Bolzano, der han er terrortiltalt. Likevel har ikke Krekar noen plan om å reise til Italia.

Det melder TV 2.

– Han har gjort det som står i hans makt for å reise, under sikrede former, med garantier for at han får lov til å komme tilbake igjen. De har han ennå ikke fått. Men da vil han forklare seg i Oslo tingrett på videolink, i PSTs lokaler eller på en annen måte, sier Brynjar Meling, Krekars trofaste forsvarer, til TV 2.

Rettssaken mot Krekar starter mandag. Selv om han tidligere har sagt seg villig til å reise til Italia for å bedyre sin uskyld, har han altså nå ikke vist tegn på å reise til byen Bolzano, der han er tiltalt for terror.

Rettsprosessen stanset opp den 10. desember i fjor fordi Krekar nok en gang ikke hadde fått noen formell innkalling eller blitt utstyrt med de nødvendige reisebevisene for at han skulle kunne forlate Norge.

Brynjar Meling har tidligere presisert at Krekar reiser til Italia under forutsetning av at tre kriterier er oppfylt fra norsk side. Det ene er at han gis en garanti for å kunne reise tilbake til Norge etter at han har forklart seg i straffesaken, det andre er at han tas av FNs terrorliste og det tredje er at utvisningsvedtaket mot ham oppheves.

