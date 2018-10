Krekar-saken går som planlagt i Italia mandag

Rettssaken mot mulla Krekar i Italia går som planlagt mandag, opplyser advokat Brynjar Meling. Ønsket om at Krekar skal forklare seg på videolink ble ikke hørt.

Saken skulle ha blitt behandlet i mai, men ble utsatt til nå.

– Saken går som planlagt, opplyser Brynjar Meling, Krekars fast advokat i Norge, i en SMS til NTB.

Meling er i likhet med klienten ikke til stede i Italia. Han har anmodet om at Krekar skal få forklare seg via videolink fra Oslo tingrett.

– Intet er hørt, sier Meling, som ikke kjenner til om hele rettssaken som helhet vil gå uten Krekars forklaring.

Mulla Krekar ble i november 2015 pågrepet i Norge i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi under opprullingen av et angivelig terrornettverk i Italia. Italienske myndigheter anklager ham for å lede et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til ekstremistgruppa IS. Norge var på nippet til å utlevere den omdiskuterte mullaen da Italia overraskende trakk utleveringsbegjæringen høsten 2016.

Krekar er nå tiltalt sammen med fem andre menn i Italia. Han har imidlertid ingen reisedokumenter og kan ikke lovlig forlate Norge.

(©NTB)

Mest sett siste uken