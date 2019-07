Krekar-saken: Sanner endrer instruksen til UDI for å kunne trekke tilbake statsborgerskap

Jan Tore Sanner endrer instruksen til UDI slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Avgjørelsen kommer etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) tidligere tirsdag ettermiddag kom med sin redegjørelse for hvorfor de innvilget statsborgerskap til en Buskerud-mann i 40-årene mens han var under terroretterforskning i Italia. Her skriver UDI at de ikke visste at mannen var mistenkt i saken.

De skriver også at de vil opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskapet, fordi personen har fått innvilget norsk statsborgerskap på uriktige og ufullstendige opplysninger.

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet skriver de at Stortinget har anmodet departementet om å stille alle saker om tilbakekall av statsborgerskap i bero. Utlendingsdirektoratet ble da instruert av departementet om å ikke behandle slike saker. Nå endrer Sanner instruksen slik at saker som angår grunnleggende nasjonale interesser, ikke stoppes av berostillingen.

– Jeg tar redegjørelsen fra UDI til orientering. Jeg registrer særlig at de mener det her er grunnlag for å opprette en sak om tilbakekall av statsborgerskap. Vi har bedt UDI om en mer utførlig redegjørelse, herunder om denne saken skulle vært forelagt departementet på grunn av grunnleggende nasjonale interesser og utenrikspolitiske hensyn, sier Sanner i pressemeldingen.

Kunnskapsministeren legger til at han sammen med Justis- og beredskapsdepartementet vil gå gjennom informasjonsutvekslingen mellom de involverte instansene, for å sikre at UDI får den informasjonen de bør ha i slike saker.