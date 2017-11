KrF: - Det er komplett uforståelig at disse barna må reise

Une Bastholm (MDG) leste opp brev fra 11 år gamle Farida i Stortinget: «Bombing skjer ofte her, jeg er veldig redd».

KrF støtter SVs forslag om en midlertidig stans i returer til Afghanistan mens sikkerheten i landet vurderes nærmere.

Det opplyste KrFs Torhild Bransdal i et innlegg etter regjeringens redegjørelser om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og norsk asylpraksis onsdag.

- Det er komplett uforståelig at disse barna må reise, sa Bransdal, med henvisning til ungdommer som må reise fra Norge etter å ha hatt midlertidig opphold her.

- Jeg vil oppfordre partiene å ta et oppgjør med denne praksisen med midlertidig opphold for enslige mindreårige. Det er det vi preker om, sier Bransdal og sendte oppfordringen spesielt til Sp og Ap.

Også Venstre-leder Trine Skei Grande rettet spesiell oppmerksomhet mot bruken av midlertidig opphold for afghanske barn. Hun sa også at hun ønsker å få tilbake det såkalte rimelighetskravet i vurderingen av om folk kan sendes tilbake til internflukt i Afghanistan.

Skei Grande: - Bryter med folks rettsoppfatning



- Jeg tror folk oppfatter det som urimelig at vi sender barn som har kommet hit tilbake til internflukt. Jeg tror også det bryter med folks rettsoppfatning at det gis midlertidig opphold til barn, sa Skei Grande i sitt innlegg.

Une Aina Bastholm fra Miljøpartiet de grønne brukte sitt innlegg etter Søreide og Listhaugs innlegg til å belyse sikkerhetssituasjonen i Afghanistan gjennom øynene til 11 år gamle Farida. Hun ble tvangsreturnert til Kabul i 2015. Familien har fått medhold både i tingretten og lagmannsretten, men staten har anket saken, og nå venter de på avklaring i Høyesterett.

- Bombing skjr ofte her, jeg er veldig redd, skriver Farida blant annet i dette brevet fra Kabul.

Farida: - Jeg er bare inne

- Bombing skjer ofte her, jeg er veldig redd, skriver hun i et brev datert 7. november. Hun forteller om en tyv som stjal et vannrør fra huset de bor i og et vindu som ble knust og forteller at hun ikke sover godt om natta.

- Da jeg var i Norge, var jeg glad og følte meg trygg. Her har jeg ingen venner, går ikke ut, går ikke på skole. Jeg er bare inne, skriver Farida i brevet.

Siden familien ble tvangsreturnert, har Faridas skoleklasse og lokalsamfunnet på Dokka i Oppland jobbet for å samle inn penger til rettssaken og for å sende penger til familien, som bor på en hemmelig adresse i Kabul.

Une Aina Bastholm (MDG) i Stortinget onsdag.

Sp: - Ikke piske opp stemningen

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener regjeringen må lytte til signalene fra Stortinget og ikke gire opp asylreturer til Afghanistan.

- Regjeringen må har respekt for det arbeidet som pågår i Stortinget og ikke eskalere eller på noen måte piske opp stemningen når det gjelder antall utsendelser. Til det er spørsmålet altfor viktig og vanskelig for dem det angår, sa Arnstad i sitt innlegg.

Senterpartiet vil ta stilling til hasteforslaget fra SV om stans i asylreturer under sitt gruppemøte senere onsdag. Om dette skulle bli avvist, kan Stortinget like fullt gjøre endringer i dagens returpraksis i forbindelse med et representantforslag som allerede er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud sier til Nettavisen at hun er fornøyd med redegjørelsen fra utenriksministeren og innvandringsministeren onsdag.

- Nå skal vi bruke tiden fram til tirsdag på å bestemme oss, sier hun.

Fakta: Landinfo om Kabul

Antall drepte og skadde i Kabul provins har økt med 26 prosent i første halvår 2017 sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

Totalt ble 219 sivile registrert drept og 829 skadd i provinsen, hele 94 prosent som følge av opprørsinitierte komplekse angrep eller selvmordsangrep i Kabul by.

Enkelte angrep har vært svært dødelige, og mer enn halvparten av de sivile ofrene stammer fra ett enkelt angrep – angrepet den 31. mai 2017.

Den væpnede opposisjonen i Kabul by er i endring, og fremstår mer fragmentert og uoversiktlig enn før. Mens Taliban og Haqqani-nettverket tidligere har vært de viktigste aktørene på opprørssiden i byen, har Daesh i økende grad gjort seg gjeldende i 2017. Daesh gjennomfører ikke bare sekterisk motiverte angrep, men angriper også sikkerhetsstyrker, myndigheter og internasjonal militær tilstedeværelse Hentet fra rapporten "Afghanistan - sikkerhetssituasjonen i Kabul by" fra Landinfo - utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon.

