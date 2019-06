KrF avviser bompengekrav fra Frp

KrF mener bompengekravene fra Fremskrittspartiet bryter med regjeringsplattformen, og at flere av punktene ikke lar seg reforhandle.

Frps landsstyremøte diskuterte bompengespørsmålet i fire timer onsdag kveld og kom fram til en liste med seks krav.

– Mye av dette ligger langt utenfor regjeringsplattformen, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NRK.

Overfor Dagbladet utdyper han blant annet:

– Kravet om å avvikle bypakker som et politisk virkemiddel, det står det ikke noe om i plattformen. Tvert om er dette et tiltak som bidrar til å nå de klimapolitiske målene vi er enige om. Så her er det et krav fra Frp som absolutt ikke innafor det som er avtalt for bare fire måneder siden.

