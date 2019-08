KrF ber regjeringen snu og ta imot migranter fra Ocean Viking

KrF går mot egen regjering og vil jobbe for å få Norge til å si ja til noen av de 350 flyktningene og migrantene som er reddet av norske Ocean Viking.

– Vi jobber for at regjeringen skal kunne ta et annet standpunkt i denne saken, og det ønsker vi å gjøre gjennom et aktivt påvirkningsarbeid, sier parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF til NRK.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har flere ganger sagt at Norge ikke vil ta imot noen av dem som er reddet i Middelhavet. Senest onsdag gjentok han det samme og sa at han hadde en samlet regjering bak seg.

Nå går KrF mot sin egen regjerings beslutning. Grøvan sier KrF aktivt vil påvirke regjeringen til å ta ansvar og ta imot noen av dem som er reddet.

De 350 som er reddet av norske Ocean Viking, blir stadig mer stresset, ifølge mannskapet. Også libyere på flukt fra krigen i hjemlandet er om bord.

– I løpet av de to siste dagene har vi sett et slags skifte når det gjelder stemningen på skipet. Folk kan ikke unngå å bli stadig mer stresset og bekymret. Vi er omringet av hav, og det er ikke land i sikte, sa Hannah Wallace Bowman, kommunikasjonssjef på Ocean Viking, til NTB.

Det er snart to uker siden skipet – som drives av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée – kom de første som var i havsnød utenfor kysten av Libya til unnsetning. Nå er 356 menn, kvinner og barn stuet sammen på skipet. 103 av dem er under 18 år, og flesteparten av dem reiser alene.

