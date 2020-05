KrF-Grøvan: – Et steg mot sorteringssamfunnet

Hans Fredrik Grøvan (KrF) er skuffet etter at Stortinget vedtok å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT.

– Det som har skjedd i dag, er det vi oppfatter som et steg mot sorteringssamfunnet. Det vil nå legges et helt annet press på kvinner som får barn eller har foster med kromosomavvik eller andre sykdommer, sier Grøvan til NTB.

KrFs parlamentariske leder viser til at det i land med tidlig ultralyd, slik som Danmark og Island, knapt fødes barn med downs syndrom. Grøvan er redd for at det er en gruppe som ikke skal føle seg velkomne i samfunnet.

Samtidig frykter Grøvan at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige kvinner vil frata barn kjennskap til sin mor før de er 15 år gamle. Det mener han er i strid med barnekonvensjonen.

– Det å vite hvor man kommer fra tror vi er en viktig verdi i samfunnet, sier KrF-politikeren.

