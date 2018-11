KrF-forhandlere til samtaler med Erna

KrF er i full gang med å legge planer for de forestående sonderingene med regjeringen. Allerede mandag skjer de første samtalene med Erna Solberg (H).

Ved 12-tiden mandag møttes de fire i forhandlingsdelegasjonen, nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, Oslo-politiker Erik Lunde og politisk rådgiver på Stortinget, Jorunn Hallaråker, på Ropstads kontor på Stortinget.

Senere mandag skal de fire opp til statsminister Erna Solberg for en innledende prat om sonderingene med de andre tre partiene i regjeringen. Det er uvisst hvor lang tid denne prosessen vil ta. Men etter det NTB forstår, er de andre partiene innstilt på at KrF må få bruke den tiden de trenger.

Da Venstre gikk inn i regjeringen i januar, brukte de først om lag en måned på sonderinger før selve forhandlingene startet på Jeløya utenfor Moss.

Før forhandlingene med KrF kan starte, må de imidlertid bli enige med regjeringen om statsbudsjettet for neste år.

KrF skal legge fram sitt alternative budsjett fredag formiddag, opplyser partileder Knut Arild Hareide. Senere samme dag skal partiet ha sitt første landsstyremøte etter landsmøtet der Hareide tapte kampen om partiets retningsvalg.

– I dag føler jeg litt tomhet, sier Hareide til NTB.

KrF har allerede lagt fram et krav om at det utformes en helt ny regjeringsplattform, knapt ett år etter at dagens trepartiregjering la fram sin Jeløy-plattform.

En av grunnene skal være at punktet om en verdiforankring i en kristen og humanistisk kulturarv ble tatt ut av Jeløy-erklæringen.

