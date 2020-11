KrF kan snu og støtte forbud mot atomvåpen

En enstemmig programkomité i KrF går inn for å melde Norge inn i FN-traktaten om å forby atomvåpen. I fjor stemte partiet mot et slikt forslag i Stortinget.

Ifølge Klassekampen er følgende tekst en del av forslaget til nytt partiprogram som legges fram denne uka:

«KrF vil at Norge slutter seg til atomvåpenforbudet som ble framforhandlet i FN i 2017, under forutsetning av gjensidig og etterprøvbar nedrustning».

– Det vil være et viktig verktøy for å legge press på atomvåpenstatene og for å legge til rette for en forpliktende og langsiktig nedrustning. I dag skjermer Norge atomvåpenstatene mot press om å forhandle, sier Edel-Marie Haukland, KrFU-leder og medlem av programkomiteen.

(©NTB)

Reklame Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett