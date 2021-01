KrF-lederen vil fri til eldre for å komme over sperregrensen

Eldrepolitikk blir en kjernesak for KrF inn mot valget, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

Ved siste stortingsvalg var 34 prosent av KrFs velgere mellom 60 og 79 år.

– Jeg opplever et rop etter en agenda som bygger på respekt for eldre, som har vært med på å bygge opp det gode samfunnet vi nyter godt av i dag. Det er et rop etter KrF, sa Kjell Ingolf Ropstad i sin tale til partiet lørdag, skriver Aftenposten.

I talen la KrF-lederen særlig vekt på eldrepolitikk. KrF har nå satt eldresaken øverst, lovet han.

KrF er denne helgen samlet til digital landskonferanse. Partiet har ligget under sperregrensen på snittet av målingene i snart ett år. I januar i år var snittet av ni meningsmålinger 3,4 prosent.

KrF-lederen bekrefter overfor Aftenposten at partiet nå skal løfte eldresaken for å vinne tilbake KrF-velgere som har satt seg på gjerdet.

– Eldrepolitikk blir en kjernesak for KrF inn mot valget, sier han.

