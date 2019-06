KrF-nestleder utelukker ikke mindretallsregjering

Hvis Frp velger å gå ut av regjeringen på grunn av bompengespørsmålet, vil en mindretallsregjering være et levedyktig alternativ, mener KrF-nestleder.

Til NRK sier KrF-nestleder Ingelin Noresjø at en slik mindretallsregjering vil klare seg godt.

– Da har vi en parlamentarisk situasjon som må gjennomgås. En mindretallsregjering har overlevd godt før, sier hun, og peker på at Frp tidligere har vært utenfor regjeringen, men samarbeidet med Høyre, KrF og Venstre.

– Det har gått bra før, og vi vil da få rom for at det i Stortinget kan forhandles fram mange gode løsninger, sier hun.

KrFU-leder Martine Tønnessen mener at et slikt alternativ nærmest vil være en drømmeregjering, men mener at en flertallsregjering med den plattformen som er forhandlet fram, fortsatt er det beste alternativet.

