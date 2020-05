KrF og Venstre vil legge fram eget Moria-forslag i Stortinget

KrF og Venstre jobber for å legge fram et eget Moria-forslag på Stortinget og håper å få opposisjonens støtte.

– KrF og Venstre jobber med tanke på å fremme et løst forslag i saken, opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NTB.

– Vi har ikke funnet noen løsning med Høyre, konstaterer Torhild Bransdal, som sitter i kommunalkomiteen for samme parti.

Hun opplyser at de heller ikke forhandler med opposisjonen, men tilføyer at partiet eventuelt kan komme til å fremme egne forslag som de vil søke flertallets støtte til.

– Det går jo an for partiene å stemme primært på sine egne forslag og sekundært for våre, påpeker hun.

Bransdal vil ikke konkretisere hvordan forslaget vil lyde. Stortinget skal tirsdag behandle en rekke forslag fra opposisjonen om å bistå Hellas ved å ta imot flyktninger og asylsøkere fra overfylte leirer. Det er særlig press på at Norge skal hente enslige mindreårige.

