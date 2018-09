KrF-profil Dagrun Eriksen har fått ny jobb

- Utfordringen er veldig spennende, sier den tidligere toppolitikeren.

Tidligere stortingsrepresentant og nestleder i KrF, Dagrun Eriksen, har fått seg ny jobb. Eriksen starter som markeds- og kommunikasjonssjef i gründerbedriften ContinYou i Sandnes.

- Dagrun Eriksens lange erfaring i det politiske systemet er en verdifull ressurs for oss som jobber med velferdsteknologi, uttaler daglig leder CEO Terje Tobiassen i en pressemelding.

- Bruke min erfaring



Han sier Eriksensens engasjement for å løfte menneskeverdet er inspirerende, og at det i ContinYou blir en god mulighet til å løfte menneskers livskvalitet konkret i folks hverdag.

- Det er mange ting som gjør at jeg synes denne utfordringen er veldig spennende. Som politiker jobbet jeg for å skape et varmere samfunn gjennom rammer og tilrettelegging, men jeg så at utfordringene i helsesektoren er umulig å løse uten velferdsteknologi, større brukermedvirkning og samarbeid mellom helsetjenester og pårørende, sier Eriksen.

Selskapet står bak den norskutviklede og norskproduserte helseklokken Contact.

- Jeg ser også at det offentlige har en jobb å gjøre for å kunne ta i bruk velferdsteknologi på en trygg og sikker måte og håper jeg kan bruke min erfaring fra tiden som politiker til å bedre muligheten til bedre samarbeid, fortsetter Eriksen.

Nestleder i 13 år



Dagrun Eriksen var nestleder i KrF fra 2004 til 2017. Ved stortingsvalget i 2017 var hun nominert på førsteplass for Nordland KrF, men nådde ikke opp.

I sin nye jobb skal Eriksen i hovedsak ha arbeidssted i Oslo, men pendle to dager i uka til Sandnes.