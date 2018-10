KrF Rogaland sier nei til Ap-samarbeid

Nesten sju av ti i Rogaland KrF sier nei til partileder Knut Arild Hareides råd om å ta KrF inn i regjering med Ap og Sp.

Som ventet blåste det en sterk blå vind over det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland KrF i Stavanger lørdag.

Etter en debatt der mange talte varmt for Hareides veivalg, fikk hans råd til slutt støtte fra bare 43 av 135 delegater. Det tilsvarer 32 prosent av fylkesårsmøtet.

KrFs største fylkeslag har med et flertall på 68 prosent vedtatt at partiet bør gå i regjeringssamtaler med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Les mer: KrF-veteran vil utnytte historisk mulighet med Ap og Sp

– Mest ryddig å forhandle med regjeringen

Det var tidligere lørdag klart at fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF var blant dem som ønsker å gå inn i dagens regjering med Høyre, Frp og Venstre. Hun har tidligere ikke ønsket å si noe om hvor hun står i spørsmålet om KrFs veivalg.

– Jeg mener det er mest ryddig. Vi satte inn Erna Solberg (H) som statsminister. Vi bør derfor se om det er mulig den veien først, før vi eventuelt snur oss til den andre siden, sa Turøy.

Hun la til at hun lever godt med KrF uansett hvilken side partiet lander på.

– Vi er et sentrumsparti og bør kunne samarbeide til begge sider. Jeg har i utgangspunktet mye sans for Hareides argumentasjon, sa Turøy.

Saken fortsetter under pollen.

KrF-leder Knut Arild Hareide har rådet partiet til å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, mens de to nestlederne, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad ønsker å gå inn i dagens regjering.

2. november holder KrF ekstraordinært landsmøte. Der skal partiet avgjøre hvilken vei de skal gå videre. I tiden frem mot 2. november skal alle fylkeslagene velge delegater som deltar på møtet.

Det er uklart om Rogaland ender opp med å sende en helblå liste til det ekstraordinære landsmøtet som skal avgjøre partiets veivalg 2. november.

Delegatene på fylkesårsmøte skal velge 15 delegater ut fra en liste med 23 kandidater som ikke er spurt om veivalget. Listen er satt opp etter ordinære kriterier, men anslagsvis er seks av dem på «Hareide-siden».

– Maner til anstendighet

– Jeg maner sterkt til anstendighet. Vi skal henge sammen som parti også etter 2. november, sa KrF-nestleder Olaug Bollestad under debatten om retningsvalg. Selv vil hun innlede forhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Jeg vil sette kryss på min liste slik at den langt på vei reflekterer avstemningen om retningsvalget, sier Bollestad til NTB.

– Men partiledelsen har ikke noen annen mening om dette enn at det må være opp til fylkesårsmøtet, la hun til rett før fylkesårsmøtet skulle stemme over delegater til det ekstraordinære landsmøtet.

Varsler ett kryss

Fylkesleder Oddny Helen Turøy flagget altså standpunkt for å innlede forhandlinger med Høyre, Frp og Venstre. Men etter at 32 prosent av fylkesårsmøtet hadde stemt for Hareides linje, rådet hun årsmøtet til å bruke ett av sine 15 kryss for fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal – som tilhører mindretallet.

– Bør dere grovt sett ha fire-fem delegater som vil stemme for Hareides råd?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg håper mindretallet blir representert, sier Turøy til NTB.





Les også: - Erna Solberg åpner for å endre abortloven

Mest sett siste uken