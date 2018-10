KrF-Ropstad: – Dette var over all forventning

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad er storfornøyd med utfallet av fylkesmøtene i Oslo, Vestfold og Akershus. Blå side mangler kun én delegat for å få flertall.

– Dette var over all forventning. Jeg tror KrF-erne er stolte over hva vi har fått til med dagens regjering og ser muligheter for bedre politikk for familiene, fattigdomsbekjempelse, styrket klimakamp og ikke minst kamp mot sorteringssamfunnet. Nå er vi et stort steg nærmere at det blir forhandlinger med Solberg-regjeringen først, sier KrF-nestlederen til VG.

Både Ropstad og KrFs andre nestleder Olaug Bollestad ønsker å søke regjeringssamarbeid med dagens regjering, som består av Høyre, Frp og Venstre.

KrFs partileder Knut Arild Hareide ønsker på sin side å samarbeide med Ap og Sp.

