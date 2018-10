KrF-seniorer støtter Hareides veivalg

KrFs Seniorutvalg støtter partileder Knut Arild Hareides veivalg om å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

En uttalelse fra seniorutvalget slår fast at sidevalget er en strategisk handling for å få gjennomslag for KrFs politikk, og at det ikke innebærer en endring av partiets ideologi og verdisyn.

– Med utgangspunkt i en kristendemokratisk ideologi utfordrer KrF toblokkstenkningen i norsk politikk. KrFs Seniorutvalg støtter derfor partileder Knut Arild Hareide som har åpnet for en prosess som gjør det mulig å vurdere et samarbeid med Ap og Sp, heter det i uttalelsen.

KrFs Seniorutvalg er et rådgivende organ som kommer med uttalelser og fremmer synspunkter til sentralstyret og stortingsgruppa. Seniorutvalget har ingen egne delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november som skal ta stilling til partiets veivalg. Tidligere ordfører i Bergen fra 2001 til 2003, Kristian Helland, leder KrFs Seniorutvalg.

