KrF skårer rekordlavt på måling to dager før landsmøtet

To dager før skjebnelandsmøtet viser ny måling historisk lav oppslutning for KrF.

Fredag holder KrF ekstraordinært landsmøte der de skal bestemme seg for retningen partiet skal gå videre. To dager før skjebnelandsmøtet måler Kantar TNS for TV 2 den dårligste oppslutningen for partiet siden Kantar TNS begynte med målingene i 1964, skriver kanalen.

Meningsmålingen viser at KrF får en oppslutning på 3,0 prosent. Partiet ville hatt to mandater på Stortinget, skriver kanalen.

Les også: Blått flertall på KrFs landsmøte

På deres måling for oktober fikk partiet en oppslutning på 3,8 prosent.

Ledelsen i partiet har fått tilbud om å kommentere målingen, men har ikke har ønsket å uttale seg, ifølge TV 2.

Kanalen skriver videre at bakgrunnstallene viser at under halvparten av velgerne fra forrige valg ville stemt på partiet i dag. Alle som har heller går for et annet parti går til den borgerlige siden, mens mange er usikre.

Arbeiderpartiet er landets største parti. De går frem 0,9 prosentpoeng til 27,6 prosent, mens Høyre har gått opp med 0,1 prosentpoeng og ligger hakk i hæl med 26,8. Venstre er partiet som går lengst tilbake, med en nedgang på 1,8 prosentpoeng og en oppslutning på 2,3.

Fremskrittspartiet får 13,8 prosent (+1,1), Senterpartiet 9 (-1,4), SV 7,2 (-0,4) Rødt 4,2 (+ 0,8), De Grønne 2,9 (+ 0,1) og andre 2,6 (+ 1,2).

Målingen gir en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF 70 mandater, skriver TV 2.

Les også: Hareide nekter å gi opp før landsmøtet har sagt sitt

Mest sett siste uken