KrF står stille – Venstre nesten halvert

KrF står i praksis stille så vidt over sperregrensen, mens Venstre faller fra 4,2 prosent til 2,4 prosent på et nytt partibarometer.

Målingen er tatt opp av Norfakta for Klassekampen og Nationen etter at KrF-leder Knut Arild Hareide holdt sin tale der han oppfordret partiet til å vurdere regjeringssamarbeid med de rødgrønne. Varselet om en mulig kursendring har foreløpig ikke påvirket opinionen nevneverdig. En endring fra 4 prosent for en måned siden til 4,1 prosent i dag er godt innenfor feilmarginen og indikere at partiet står på stedt hvil.

For det andre sentrumspartiet er det derimot en tydelig bevegelse. venstre faller fra 4,2 prosent til 2,4. Det er langt under sperregrensen og partiets dårligste resultat noensinne på denne målingen.

– For tidlig å konkludere

– Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i en regjering med Frp, sier Hareide om målingen. Venstres nestleder Terje Breivik mener derimot der er «for tidlig å konkludere om hva vår egen og KrFs vurdering av regjeringssamarbeid har å si for oppslutningen».

– Men det er ingen tvil om at denne målingen er altfor dårlig for oss i Venstre, og det tar vi svært alvorlig, skriver han i en epost til avisen.

Nedtur for Frp

Arbeiderpartiet går fram 3,6 prosentpoeng til 28,2 og er det største partiet på målingen. Sp går fram marginale 0,1 til 11,2, mens SV faller med 0,4 til 6,6 prosent.

Rødt går tilbake 0,6 og ligger rett på sperregrensen med 4 prosent. Sammen med Rødt ville de rødgrønne sikret seg stortingsflertall med 89 av 169 mandater, dersom denne målingen hadde vært valgresultatet.

I den andre blokken går Høyre fram 1,9 til 26 prosent, mens regjeringsfellene i Frp faller 4,3 prosentpoeng og ender på 13,3 prosents oppslutning.

MDG er i likhet med KrF og Sp knapt nok i bevegelse og går opp 0,1 til 2,2 prosent.

Venstre, Frp og Ap er de eneste partiene som beveger seg mer enn feilmarginen, som er på mellom 0,9 og 2,8 prosentpoeng.

