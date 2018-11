Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug i KrF krever et nytt ekstraordinært landsstyremøte etter VGs oppslag om maktspillet i partiet.

Hun vil nå ta kontakt med partiledelsen og be om et ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom hva som skjedde, og ikke skjedde, i ukene og dagene før det viktige retningsvalget i KrF.

– Er det som står i VG i hovedsak riktig, svekker det hele grunnlaget for vedtaket som ble gjort, sier Bjørkhaug til Adresseavisen.

VG skriver mandag at KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad begynte å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

Det skal ha vakt sterke reaksjoner innad at han brøt interne, vedtatte spilleregler om ikke å blande inn andre partier i kampen om veivalget, ifølge VG.

– Dette framstår som regi fra Høyre og Ropstad. Er dette riktig, er det alvorlig, sier Bjørkhaug.

Mest sett siste uken