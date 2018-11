Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug i Trøndelag KrF varsler omkamp dersom den røde siden kommer tapende ut av landsmøtet fredag.

KrF er splittet i forkant av det skjebnesvangre landsmøtet fredag. Men skulle det bli blå seier, gir ikke Trøndelag KrF opp kampen, skriver Adresseavisen.

– Mitt engasjement er først og fremst knyttet til politikk. Men det er klart at om det skulle skje at vi taper, så blir det å gå i kjelleren for å lete etter mer motivasjon. Vi har hatt en heftig debatt i partiet. Denne vil ikke dø etter vedtaket fredag. Det blir omkamp om vi taper og partiet velger å gå til blå side, varsler Bjørkhaug.

Trøndelag KrF sender 11 røde og 2 blå delegater til landsmøtet som skal holdes fredag kl. 11 Gardermoen. Etter at samtlige KrF-fylkeslag har valgt sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet fredag 2. november, ligger det an til blå seier og regjeringsforhandlinger med Solberg-regjeringen.

Bjørkhaug, som har takket ja til å fortsette i KrFs sentralstyre, sier hun fortsatt har tro på rød seier på landsmøtet.

– Jeg tror vi har gode muligheter. Hareide har vært god og gjort mange stolte. Om han er ekstra inspirerende denne siste dagen, kan det gå bra. Han og alle vi andre må bare gi jernet, sier hun.

