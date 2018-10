KrF under sperregrensen før skjebnelandsmøtet

KrF er fortsatt under sperregrensen før Østfold KrF, som siste lokallag, velger delegater til landsmøtet.

Målingen er gjort av Norstat for NRK. KrF får 3,9 prosent (+0,2) på målingen, og holder seg altså under sperregrensen.

– Jeg tror velgerne avventer om min linje vinner frem på landsmøtet, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide til NRK.

Han viser også til at partiet har fått både nye medlemmer og opplevd å gå opp på målingene siden hans tale i september.

– Den vanskelige og dårlige situasjonen for Kristelig Folkeparti har vart over lang tid. Vi må helt tilbake til mai 2016 på NRKs målinger for at partiet skal være på trygg grunn. KrF har vært over 4 prosents oppslutning i perioden, men tar vi hensyn til feilmarginene, må vi to og et halvt år tilbake, sier professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Han tror noe av årsaken til at ikke oppslutningen har økt den siste tiden, er at partiet er splittet.

– Debatten har vært ganske intens, med skarpe fronter. Det skaper ikke et bilde av et forent parti som har appell til nye velgere, mener professoren.

Flertallet på rødgrønn side holder seg viser målingen, og Ap kan få flertall i Stortinget med Senterpartiet og SV alene.

AP får 27,2 prosent på målingen. SP får 12,1 og SV får 6,7. Høyre er nest største parti med 24,3 prosent. FrP får 14,1 og Venstre får 3,7. Rødt får 3,5 prosent og MDG får 3,2.

Tirsdag velger siste lokallag delegater til landemøtet i KrF som holdes fredag 2. november. Der skal partiet bestemme seg for hvilken retning de skal ta videre. Mens Hareide ønsker å samarbeide med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil nestleder Kjell Ingolf Ropstad forhandle med den nåværende regjeringen.

I målingen til NRK får Ap, Sp og KrF 78 mandater. Dagens regjering får 75 mandater på målingen.

