KrF-veteran vil utnytte historisk mulighet med Ap og Sp

Tidligere KrF-statsråd og æresmedlem Einar Steensnæs råder fylkesårsmøtet i Rogaland til å følge partileder Knut Arild Hareides råd om å gå til Ap og Sp.

– Noen sier de velger Erna (Solberg) fremfor Jonas (Gahr Støre). Det er en kraftig forenkling. For når du velger Erna, velger du også Fremskrittspartiet og Venstre. Det er tre blå partier som i mangt er på tvers med KrF, sa Steensnæs under debatten om retningsvalg i Stavanger lørdag ettermiddag.

Fylkesårsmøtet skal først stemme over de ulike alternativene – inn i dagens regjering, regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet eller fortsette som opposisjonsparti uten å kaste Solberg-regjeringen.

Steensnæs viste til at mange i debatten uttrykte skepsis mot Arbeiderpartiet.

– Men samfunnsutviklingen har gått videre. Ap ledes av en som har erklært seg som personlig kristen. Dette er et historisk øyeblikk. Om vi mener at KrF kan forhandle både til høyre og venstre, så er dette en historisk mulighet for å prøve ut hvordan vi kan få gjennomslag med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, argumenterte veteranen.

Steensnæs har ikke stemmerett på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF.

