KrF vil fjerne tollfritak på småhandel

Når KrF nå skal i forhandlinger med regjeringspartiene om samarbeid og budsjett, blir fjerning av grensen på 350 kroner for tollfri import en av fanesakene.

Det bekrefter nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som skal lede forhandlingene med Høyre, Venstre og Frp, skriver Dagens Næringsliv.

– En av de viktige prioriteringene på inntektssiden er å fjerne 350-kronersgrensen. Den kommer vi til å kjøre veldig hardt på i forhandlingene. Både fordi vi mener at det reelt sett er viktig, men det vil også gi inndekning, sier Ropstad.

KrF regner med en økning i momsinntektene på 750 millioner kroner årlig ved å fjerne grensen på tollfri import, slik at folk må betale moms fra første krone. I utgangspunktet er det flertall på Stortinget for å fjerne grensen, men KrF har tidligere sikret flertall for å beholde den, senest i juni. Nå snur de altså totalt.

KrF er også positiv til å redusere inntektsskattesatsen for selskaper og privatpersoner og å redusere formuesskatten på arbeidende kapital, for eksempel traktorer og andre maskiner.

Partiet ønsker også å justere sukkeravgiften slik de foreslo i vår, ved at drikkevarer med høyt sukkerinnhold får høy avgift, mens drikkevarer med lavt sukkerinnhold får lav avgift.

