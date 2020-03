KrF vil ha bønn i Oslo rådhus

Oslo KrF ønsker at rådhuset i hovedstaden skal åpnes for kirkelige arrangementer, i tillegg til humanistisk konfirmasjon.

Partiets bystyrerepresentant Espen Andreas Hasle peker på konferansen «Bønn for Oslo» som et arrangement som burde vært i rådhuset, skriver Dagen.

I dag er Human-Etisk Forbund (HEF) det eneste livssynssamfunnet som får holde arrangementer i Oslo rådhus. I nesten 70 år, siden 1952, har de avholdt konfirmasjon og navnefester i bygget.

– Det er stor bredde i kristenfolket som kommer sammen for å be for byen og uttrykke sin kjærlighet til den, og de er blitt holdt utenfor i mange år. Det ville være en tung og viktig signalhandling at en kan be i huset der Oslo styres, sier han til avisa.

I 2008 lagde kommunen nye retningslinjer der det blant annet står at «Festlokalet ikke skal benyttes til politiske markeringer eller religiøse møter».

– Disse retningslinjene skal opp til behandling i 2020, sier direktør for bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal, til Dagen.

