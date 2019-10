KrF vil la kommuner beholde kraftmilliarder

Et ekspertutvalg vil avvikle spesialordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft. KrF mener at det er et dårlig forslag.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gått hardt ut mot forslaget. Også KrF er kritiske, skriver Kommunal Rapport. – KrF synes det er en dårlig idé å rokke ved samfunnskontrakten som vi har hatt med kommunene i over 100 år om at kommuner og fylker skal sitte igjen med gevinst etter utbygging av vannkraft, sier finanspolitisk talsmann Tore Storehaug i KrF. Mandag denne uken overleverte ekspertutvalget rapporten til finansminister Siv Jensen (Frp). I rapporten anbefaler utvalget å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør normaliseres. I dag går inntektene fra disse ordningene direkte til kommunene. I stedet vil utvalget sluse vannkraftinntektene inn til staten. Så vil det bli opp til politikerne å bestemme hvordan pengene skal fordeles mellom kommune og stat. – Vi skal ha forslaget på høring. Jeg håper mange bruker anledningen til å si hva de mener, sier Storehaug. – KrF har tydelig politikk på dette. Senest forrige landsmøte vedtok politikk på dette. Vi har også programformulert at det er viktig å pusse opp eksisterende anlegg, men vi må finne andre måter å finansiere det på, fortsetter han. (©NTB)