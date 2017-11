KrF vurderer å innføre partiskatt etter valgnederlaget

Det dårlige valgresultatet går ut over KrFs økonomi. I jakten på nye inntekter, vurderes det å kreve inn prosenter av lønningene til stortingsrepresentantene.

Ifølge Dagen har partiet sendt ut en intern høring om såkalt partiskatt, hvor de folkevalgte i KrF må gi deler av lønnen sin til partiorganisasjonen. Saken har også vært oppe til behandling i stortingsgruppen.

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Vest-Agder er positiv til forslaget.

– Jeg har vært åpen for at vi kan være med på å betale en partiskatt. Men hvis vi gjør bør det også omfatte resten av de tillitsvalgte i organisasjonen. Det betyr både fylkespolitikere i full stilling og ordførere, slik at de betaler sitt bidrag til fylket sitt eller til lokallaget, sier han.

Han viser til at det er «gode bibelske prinsipper» å gi tiende.

– Så det bør ligge nært til oss, sier han.

KrFs generalsekretær, Hilde Frafjord Johnson, understreker at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse. Ifølge en beregning Klassekampen gjorde tidligere i høst, mister KrF rundt 4,8 millioner kroner i årlige inntekter etter valget.

Fire stortingspartier har i dag partiskatt: SV (10 prosent), Senterpartiet (2,5 prosent) Arbeiderpartiet (10.000 kroner) og Rødt (ukjent).

