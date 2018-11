KrF vurderer et «bedre tilbud» fra regjeringspartiene

Regjeringspartiene la tirsdag på bordet et budsjettforslag som KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad beskriver som «bedre enn i går».

– Fortsatt er det noe som må løses. Men dette tilbudet var bedre enn det som lå på bordet da vi gikk fra hverandre sent mandag kveld. Nå skal vi ta en grundig gjennomgang, sa Ropstad etter en drøy halv time langt møte med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre tirsdag ettermiddag.

Et nytt forhandlingsmøte er ventet å starte senest klokka 14.00.

I forkant av budsjettinnspurten som nå er på overtid av de interne fristene på Stortinget, så det ut til at uenigheten om momsfritak for småhandel fra utlandet ikke var løst.

– Jeg mener det er en viktig del av inndekningen, men ikke minst er den viktig for norsk næringsliv, sa Ropstad til NTB på vei inn til møtet der KrF fikk et helt nytt tilbud fra regjeringspartiene.

Milliardkrav

Ropstad fremholdt at dette er en god sak for KrF, og at momsfritaket for småhandel på under 350 kroner fra utlandet er en forskjellsbehandling og diskriminering av norske næringsliv.

Moms på slik handel vil trolig kunne innbringe flere hundre millioner kroner i statskassen. Men regjeringspartiene ønsker at fritaket skal opprettholdes.

– Vi er kommet langt på veldig mye, men jeg kan ikke kommentere enkeltsaker før vi eventuelt er kommet til enighet, sa Frps finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad mandag formiddag.

– Summen av alt og inndekningen er det vanskelige. KrF har mange krav som koster milliarder. Å finne inndekning til dette er vanskelig, la han til.

Komme i mål

Forhandlingene fortsatte tirsdag på overtid, ettersom fristen gikk ut tirsdag formiddag.

– Vi har en frist som allerede så vidt er passert, men hvis vi skulle klare å komme i mål i løpet av dagen, så ville det være veldig bra, mener Ropstad.

Ifølge Asheim hadde regjeringspartiene Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre brukt deler av natten, morgenen og formiddagen til å utarbeide et nytt tilbud til deres mulig fremtidige regjeringspartner KrF.

– Nå begynner vi å strekke oss veldig langt, og jeg håper at også KrF begynner å se skissen til en løsning, sa han på vei inn til det første møtet tirsdag.

– Vi har med oss veldig mange imøtekommelser på KrFs krav og håper at vi kan komme langt i løpet av noen timer. Men det er vanskelig å sette noen tidsfrist. Det kan bli i dag og det kan bli i morgen.

Flytter milliarder

Flere mindre saker ble løftet fram fra KrFs side etter partiets gruppemøte mandag, får NTB opplyst. Dermed ble det umulig for partene å komme fram til en avtale mandag, og de ønsket heller ikke å forhandle videre gjennom natten.

Inndekning er som alltid et stort tema, men partene har i år ingen planer om å komme med en ny, omstridt avgift. Derimot skal det være aktuelt å ta ut utbytte fra noen av selskapene som staten eier, for å skaffe penger til budsjettsatsinger.

I innspurten snakker Høyre, Frp og Venstre også om såkalte verbalpunkter med KrF. Dette er tekstkrav som følger med budsjettavtalen.

Totalt vil det trolig bli flyttet på 3 milliarder kroner, hvis rokeringer innad i bistandsbudsjettet holdes utenfor.

I fjor flyttet partene på omkring 5 milliarder, men da satt både Venstre og KrF på den andre siden av forhandlingsbordet.

(©NTB)

