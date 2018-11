KrFs fylkesleder i Oppland tar ikke gjenvalg

Etter nedturen på KrF-landsmøtet takker fylkesleder Toril Kristiansen i Oppland nei til gjenvalg.

– Det er nok flere i Oppland som har mistet litt av motivasjonen, sier Kristiansen til NTB.

Hun påpeker at mange KrF-ere i hennes fylke hadde håpet på et samarbeid med Senterpartiet. I stedet valgte altså et knapt flertall på landsmøtet å innlede forhandlinger med den borgerlige regjeringen.

Den nybakte bestemoren forteller at hun har tenkt på at det snart er på tide med et avbrekk og heller prioritere på andre ting i livet. Men hun legger ikke skjul på at partiets veivalg bidrar til at hun nå har bestemt seg for å nei når valgkomiteen spør om hun ønsker gjenvalg.

– Noen av oss har vært aktive mange år og har vært modne for en pause, og da kan det være fristende å ta en pause når partiet ser ut til å bevege seg i en annen retning enn det vi syns er riktig, sier hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken