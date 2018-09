Det vil bli innkalt til ekstraordinært landsmøte i KrF tidlig i november, bekrefter partileder Knut Arild Hareide.

Saken oppdateres.

KrFs landsstyre diskuterte fredag ettermiddag prosessen som skal avgjøre om partiet skal velge regjeringssamarbeid med de borgerlige eller med venstresiden.

Siden partileder Knut Arild Hareides tale har det pågått en intens diskusjon i partiet. I talen fortalte at han mente det var naturlig for partiet å vurdere samarbeid med Arbeiderpartiet, men motstanden er stor i deler av partiet.

Avisen Dagen skrev tidligere fredag at de erfarte at det var et klart flertall i partiet for at det skulle holdes et ekstraordinært landsmøte i høst.

Fredag kveld holder Knut Arild Hareide pressekonferanse. Han bekrefter at det vil holdes et ekstraordinært landsmøte den 2. november, der det skal tas en beslutning.

- Jeg visste da jeg ga dette rådet at det ville være ulike meninger om det, men jeg tror hele landsstyret ser at med den beslutningsprosessen vi har lagt opp nå så vil det være partiet som tar en beslutning sammen, sier han.

Les mer: Jonas Gahr Støre om mulig KrF-samarbeid: - Ser positivt på mulighetene

Les mer: Venstre med appell til KrF før retningsvalget

Mest sett siste uken