KrFs veivalg et spørsmål om å overleve, mener Hareide

Skal vi overleve som riksdekkende parti, gjør dere klokt i å følge mitt råd, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til fylkesårsmøtet i Akershus KrF.

Mandag kveld holdes ekstraordinært fylkesårsmøte i både Akershus KrF, Vestfold KrF og Vestfold KrF. Her skal det velges delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Tirsdag holder også Østfold, som siste fylke, sitt ekstraordinære årsmøte.

Før de siste fire fylkene har sagt sitt, leder de blå med ni mandater (83 mot 74) hvis man legger til grunn at opposisjonsalternativet faller.

KrF-leder Knut Arild Hareide er til stede under fylkesårsmøtet i Akershus KrF. Opptellingen etter valget av delegatene fra de tre fylkeslagene kan fort vise et tilstrekkelig flertall for den ene eller andre siden – men partilederen fastslår at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner før fredag.

– Vi må være klar over at dette valget vil være helt åpent fram til vi har telt opp på landsmøtet i 18-tiden fredag, sa Hareide til NTB i forkant av Akershus-møtet.

Gjennomslag

Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad argumenterte for hvert sitt veivalg før de hastet videre til fylkesårsmøtet i Oslo. Ropstad pekte på gjennomslagene med den sittende regjeringen de siste fem årene. Hareide tegnet et større bilde:

– Skal vi fortsette å være et landsdekkende parti, vil det være klokt å følge mitt råd. Dobbelt så mange av våre velgere er enige med meg, fremfor å ville gå inn i en regjering med Høyre og Frp, sa Hareide.

Abort

Samtidig med at valget av delegater til KrFs skjebneårsmøte er i innspurten, ble det arrangert større demonstrasjoner mot endringer i abortloven i Oslo og andre store byer.

– De har misforstått KrFs politikk, mener Hareide.

Han peker på Senterpartiet som KrFs beste venn og foretrukne samarbeidspartner i abortsaken, mens tvillingabort er blitt tillatt med Høyres Erna Solberg som statsminister og Bent Høie som helseminister.

Ropstad viste på sin side til de positive signalene som er kommet fra både Solberg og deler av Høyres stortingsgruppe.

Rød vind

Akershus skal velge ni delegater til det ekstraordinære landsmøtet fredag, inkludert fylkesleder Arne Willy Dahl. På forhånd er det anslått at Akershus-delegasjonen får tre eller fire blå delegater og fem eller seks røde.

Dahl vil stemme for Hareides råd om å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, men mener også at stortingsgruppa må få det avgjørende ordet.

– Blir det for jevnt, kan det hende at ledelsen resonnerer seg fram til at mandatet blir for spinkelt til å gå i regjeringsforhandlinger, sier Dahl til NTB.

