KrFU-utbrytere varsler støtte til Hareide på landsmøtet

Fem av tolv KrFU-delegater vil bryte med sitt eget landsmøtevedtak og varsler at de vil stemme for Knut Arild Hareides forslag om å søke samarbeid med Ap og Sp.

– Dette er helt ekstraordinært. Jeg mener delegatene våre er forpliktet til å følge opp landsmøtevedtaket vårt, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Bergens Tidende.

Avisen melder tirsdag ettermiddag at fem av KrFUs tolv delegater til det ekstraordinære landsmøtet i Kristelig Folkeparti kommer til å stemme i tråd med sin egen overbevisning – og ikke i samsvar med landsmøtevedtaket. Ungdomspartiet har vedtatt med 47 mot 33 stemmer at det vil anbefale moderpartiet å innlede samarbeidssamtaler med regjeringen.

Vedtaket ble fattet for bare to uker siden. KrFU-lederen mener det er forpliktende også for delegatene som er uenige i det. Det vekker derfor skarpe reaksjoner at nesten halvparten av delegasjonen til det ekstraordinære landsmøtet 2. november vil stemme i samsvar med Hareides råd.

– Situasjonen er ganske endret. Hvis Knut Arild Hareide hadde holdt talen sin i forkant av vårt landsmøte, så ville debatten foregått på helt andre premisser, sier én av de fem, sentralstyremedlem og fylkesleder Karine Skoglund i Buskerud KrFU.

